El intenso reencuentro de Khal Drogo con su Khaleesi

15:47 "Siempre serás la luna de mi vida", comentó el actor de Game of Thrones, Jason Momoa a Emilia Clarke en su cita en la vida real.

No, no son pareja fuera de la pantalla, pero se profesan cariño y admiración mutua. Se trata de Jason Momoa Emilia Clarke , quienes interpretaron a una de las parejas más intensas de Game of Thrones : Khal Drogo y su Khaleesi, Daenerys Targaryen.

Ambos coincidieron en la misma ciudad y se juntaron a tomar unos tragos en "una noche épica"; según ellos mismos publicaron en sus redes sociales.

"Cuando la vida es tan buena que tu sol y tus estrellas están en tu ciudad", escribió Clarke en su cuenta de Instagram haciendo alusión a las amorosas palabras que se dedicaba la pareja en "dothraki".

Lo gracioso es que sobre la misma foto, Momoa escribió: "Tú siempre serán la luna de mi vida. Qué noche más épica, siempre echándote de menos. Aloha Drogo".