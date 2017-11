Karol Lucero recordó el "susto" que vivió cuando pensó que sería padre

16:35 El animador recordó cuando una ex le confesó que “tenía un retraso”, lo que lo complicó en una etapa donde no tenía contemplada la paternidad.

El animador Karol Lucero recordó el "susto" y nerviosismo que vivió cuando pensó que sería padre, en una etapa en donde no tenía contemplada la paternidad como un camino en su vida.

En medio de las "confesiones" realizadas en el matinal "Mucho Gusto" de Mega, Lucero contó que hace algunos años una ex pareja suya -a quien no quiso identificar- le contó que tenía un retraso en su período, lo que lo alertó.

"Era mucho más joven que ahora y me sentía mucho menos preparado (...) ella ya sabía un poco de mi rechazo en esa época de ser padre todavía, no estaba dentro de mis planes, así que ella estaba muy nerviosa", contó.

Para el comunicador el impacto fue tal que no pudo comprar el test de embarazo y se lo encargó a un amigo. "Era de noche, era la medianoche más o menos, ella entró al baño y yo me quedé en silencio (….) y le pregunto ¿estás bien? y no me respondió", señaló.

Al ver el test comprobó que "salían las dos rayitas", por lo que era positivo. Lucero contó que "pensé en ese momento ‘está embarazada’ y no podía tener la misma reacción que cuando me dijo ‘estoy con retraso’, me di vuelta y le dije, creo que deberíamos hacer el otro”, y ella le respondió, “No, no es necesario, yo lo siento, yo sé que estoy embarazada”.

Para asegurarse del resultado la pareja fue al médico, quien finalmente les aclaró el panorama y alivió al entonces complicado Karol.

"Le pusieron gel, yo veía la pantalla y no cachaba nada”, para más adelante el doctor le dijo ¡por fin!… “lo que yo veo y según mi experiencia de profesional acá no hay rastro de embarazo", expresó, agregando que se trabaja de "algo psicológico".

Pese a que está en otra etapa en su vida, el animador reconoció que la paternidad es algo que aún le es difícil de recordad. De hecho, aseguró que al recordar este episodio sintió un nerviosismo parecido que en aquella oportunidad.