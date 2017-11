[VIDEO] Youtuber Balentina Villagra confesó un antiguo romance con Pascual Fernández

18:40 La joven mantuvo en secreto su relación con el chico reality español ya que no le gustaba la farándula.

La reconocida youtuber Balentina Villagra confesó un antiguo romance con el chico reality español Pascual Fernández, el que mantuvo secreto por mucho tiempo.

En un video titulado “¡PRUEBO cosas con mi EX! ft. Pascual Fernández”, la joven se presentó junto al integrante de "¿Volverías con tu ex?", con lo que ratificaron los rumores que los vinculaban.

"Nunca lo presenté antes formalmente porque no fue nada en mi vida", dijo Balentina en tono de broma ante un Pascual que se tomaba todo con humor. La youtuber también contó que no quiso hacer público el romance debido a que no le gustaba la farándula.