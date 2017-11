[FOTOS] Coté López mostró los efectos del embarazo en su cuerpo

La modelo María José López quiso mostrar los efectos del embarazo en su cuerpo, los que generalmente esconde con arreglos en sus fotos o poses especiales.

En su cuenta de Instagram, la esposa del futbolista Luis "Mago" Jiménez reveló algunas de las fotos que obtuvo de una sesión. En algunas de ellas se podía ver su vientre arrugado, cosa que "Coté" finalmente no quiso esconder.

"¡Miren mi guata! Yo nunca dejaría que me tomaran una foto sin estar preparada de que no se vean defectos, la verdad siempre me preocupo de todo... pero hoy cuando las vi en la cámara no las quise borrar y pensé que tonta soy", expresó la modelo, quien agregó que "hoy me estoy metiendo mi orgullo y ego por el poto porque esa es mi guata sentada con algo apretado!! y tengo que asumirlo y estar orgullosa!!".

López afirmó que podría operarse para cambiar su aspecto, pero aseguró que quiere hacerlo con ejercicio. "Cuando me paro me gusta lo que veo, pero cada vez que me siente (voy a)recordar que no se puede tener todo en la vida, que no somos perfectos, pero hay que agradecer lo que tenemos", reflexionó.

En otra publicación, Coté mostró cómo se veía de pie y posando, apareciendo con su abdomen plano.

Una publicación compartida de Maria Jose Lopez Y Luis (@cotelopezm) el 5 de Nov de 2017 a la(s) 6:13 PST