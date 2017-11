Se suicidó actor de "Malcolm in the middle" y "Veronica Mars"

El actor estadounidense Brad Bufanda, se suicidó a los 34 años al lanzarse al vacío desde un edificio en Los Angeles.

Bufanda protagonizó su primera película a los 10 años "Pocket Ninja", pero se hizo conocido al participar en la conocida serie "Malcolm in the middle" en los capítulos "El largo camino" y "La ópera de Dewe". Luego actuó en las series “Veronica Mars”, "CSI Miami", "Boston Public" y "Days of our lives".

“Estamos completamente devastados. Él era un actor extremadamente talentoso y un ser humano maravilloso y cariñoso. Estaba dando un nuevo rumbo a su carrera y acababa de terminar dos películas, y estamos conmocionados y entristecidos por su muerte. La familia apreciaría tener privacidad en este difícil momento”, dijo su representante Kirsten Solem, en un comunicado.

Según TMZ, Bufanda le dejó una carta a sus familiares y cercanos.

Ultimamente, el actor estaba incursionando como youtuber en el canal "Swagginnn" y en febrero debía rodar "Garlic and Gunpowder".