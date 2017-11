Mazoyer dijo que Carter estaba con otra persona "no sé hace cuanto tiempo" y se reveló imagen del ex Amor Ciego con otra mujer

09:16 Luego de acusar infidelidad del periodista, que se hizo conocido por su paso por el show de citas, la actriz dijo que "no sólo hay infidelidades... hay muchas cosas más".

La actriz Catherine Mazoyer se refirió en LUN a su separación del periodista y ex participante de "Amor Ciego", Sebastián Carter, a quien, por redes sociales, acusó de infidelidad.

"Todavía estoy demasiado mareada con todo lo que ha pasado y no quiero cometer errores", dijo Mazoyer, quien explicó sus palabras hacia su ex pareja en redes sociales.

"Es algo que vengo acarreando hace dos meses y donde no sólo hay infidelidades... hay muchas cosas más. Tratamos de solucionarlo, pero yo descubrí que el está con otra persona no sé hace cuanto tiempo. Entonces obviamente que estoy muy desilusionada" dijo Mazoyer, quien abandonó la casa que compartía con Carter y se traslado donde su madre, la también actriz, Sonia Mena.

En el diario La Cuarta, en tanto, Carter, quien confirmó la separación, se publicó una fotografía del periodista compartiendo románticamente con una mujer, durante el evento Paula Gourmet de este fin de semana en el Parque Araucano.

El ex Amor Ciego, dijo a LUN sobre las acusaciones de su ahora ex pareja que "lo único que diré es que nunca he sido infiel. Si ella se quiere llenar la boca hablando de mí, cosa de ella".