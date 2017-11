Miley Cyrus y Liam Hemsworth se habrían casado en secreto

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se habrían casado hace seis meses.

Según los reportes, la joven pareja habría contraído matrimonio en una íntima ceremonia a fines de abril en su casa de Malibú.

"Me dijeron que sólo había muy pocas personas allí y que son las únicas saben. Miley y Liam realmente no han estado haciéndolo de conocimiento público y no planean hacerlo pronto", dijo una fuente a la revista australiana NW.

Según OK! Magazine, una fuente "cercana" a la pareja aseguró que Miley "está en la luna de amor después de que intercambiara los votos con Liam".

"Saben que quieren pasar su vida juntos", agregó.

La prueba del enlace serían unas imágenes subidas a una cuenta en Instagram, donde se ve a los artistas llevar argollas iguales en el dedo anular.