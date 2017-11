Protagonista de "Gossip Girl" es acusado de violación

La actriz Kristina Cohen acusó al protagonista de "Gossip Girl", Ed Westwick?, de haberla violado.

A través de un extenso relato en Facebook, Cohen aseguró que el intérprete, conocido por interpretar a "Chuck Bass" en la serie, la atacó hace tres años.

La joven dijo que en ese periodo "brevemente salí con un productor que era amigo del actor Ed Westwick. Este productor me llevó a la casa de Ed donde lo conocí por primera vez. Me quería ir cuando Ed sugirió que 'todos deberíamos tener sexo', pero el productor no quería que Ed se sintiera raro yéndose", contó.

En aquel momento "Ed insistió en que nos quedáramos para comer. Dije que estaba cansada y que me quería ir, intentando salir de una situación que ya era incómoda. Ed sugirió que tomara una siesta en el cuarto de invitados. El productor dijo que nos quedaríamos otros 20 minutos más para suavizar todos y ahí nos íbamos", agregó.

"Me acosté en la habitación de huéspedes y eventualmente me quedé dormida. Me desperté abruptamente con Ed encima mío, sus dedos entrando en mi cuerpo. Le dije que parara, pero era muy fuerte. Batallé tanto como pude, pero él tomó mi cara, mis manos, me sacudió diciéndome que quería tener sexo conmigo. Estaba paralizada, aterrorizada. No podía hablar, no me podía mover. Él me sostuvo y me violó", denunció.

La actriz dijo estar "enferma de ver a hombres como Ed ser respetados de una forma pública. Entrevistados por plataformas prestigiosas como la Oxford Union Society en la Universidad de Oxford, donde él fue condecorado como una de las ‘personas que le dan forma al mundo’. ¿Dónde termina esto? Hombres como Ed usando fama y poder para violar e intimidad, pero luego continúan por el mundo acumulando reconocimientos".