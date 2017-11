Actor de "Gossip Girl" negó acusaciones de violación

Mediante un relato de Facebook la actriz Kristina Cohen acusó al actor Ed Westwick de haberla violado. El protagonista de "Gossip Girl" usó su cuenta de Instagram para desmentir estos dichos que supuestamente habrían ocurrido hace tres años.

"No conozco a esta mujer. Nunca me he forzado de ninguna manera, a ninguna mujer. Ciertamente nunca he cometido violación”, escribió el actor.

La actriz acusó mediante la red social que el episodio habría ocurrido en la casa de Ed cuando la visitó junto a un productor.

"Le dije que parara, pero era muy fuerte. Batallé tanto como pude, pero él tomó mi cara, mis manos, me sacudió diciéndome que quería tener sexo conmigo. Estaba paralizada, aterrorizada. No podía hablar, no me podía mover. Él me sostuvo y me violó", detalló.