Álvaro Ballero contó su dura batalla contra la pérdida de la visión

El ex "Protagonistas de la Fama" padece de un defecto en la córnea, que lo llevó a quedar con un 10% de visión en el ojo derecho y un 30% en el izquierdo.

El ex chico reality, Álvaro Ballero, se refirió en conversación con La Cuarta, a la dura batalla que enfrenta con la pérdida de la visión, debido a que padece una malformación en la córnea, que la desgasta, llamada "queratocono".

Ballero contó que llegó a quedar con un 10% de visión en el ojo derecho y un 30% en el izquierdo y que, no pudo someterse a ninguna de la dos cirugías que sirven para corregir el defecto.

"Llegó un minuto en que no me daban la licencia de conducir, era frustrante, además que soy daltónico. Era complejo para trabajar, duele la cabeza, ves todo borroso" dijo Ballero.

Sin embargo, la aparición de unos lentes semi rígidos, llamados "esclerales" lo han ayudado y corrigieron su visión a un 90% en el ojo derecho y en un 100% en el izquierdo.

La solución, de todas formas no es definitiva. "Depende de cuánto evolucione mi enfermedad, generalmente el queratocono después de los 30 años, se frena".

"El cambio fue mucho, no me veía las canas, las arrugas lo mal afeitado que quedo cuando no tengo los contactos puestos, es milagroso lo que estos lentes hicieron con mi vista" dijo.