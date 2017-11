Los trucos de Gigi Hadid para unos labios perfectos

La supermodelo Gigi Hadid enseñó sus trucos para lucir unos labios perfectos.

La joven de 22 años lanzó una colección de maquillaje para Maybelline, y reveló las claves para un look natural y sencillo.

Lo primero es aplicar una capa de corrector para rebajar el color natural de los labios y resaltar el tono del labial y que éste dure más tiempo.

Además, ella prefiere pintar los labios primero y delinearlos después.

"Alguna gente lo hace al revés pero yo me aplico primero el pintalabios y luego el delineador porque me resulta más fácil pintarme así los labios (...) No hago nada muy loco ni muy raro", dijo en el video.