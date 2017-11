[VIDEO] La indignación de Mon Laferte en una rueda de prensa: "Estoy hasta la madre de las preguntas machistas"

La cantante chilena Mon Laferte se indignó con una pregunta que le realizó un periodista mexicano, la que calificó de "machista".

La nacional estaba en una rueda de prensa mostrando su nuevo DVD llamado "La Trenza", cuando un reportero le consultó sobre su existosa carrera y especialmente cuál era el secreto para que más mujeres la siguieran si "entre ellas mismas se atacan".

La viñamarina, quien pese a su sonrisa fija mostraba su molestia, afirmó que "creo que no hay secreto para nada, realmente si tuviéramos un secreto para algo puesta estaría bien cabrón, todos seriamos magos si tuviéramos el secreto de la vida. Tampoco me parece que las mujeres se ataquen, creo que tu comentario es un poco machista".

El periodista trató de explicar el alcance de sus dichos, pero la artista lo interrumpió: "mejor que la dejes ahí porque la vas a seguir cagando. De verdad mano, déjala ahí".

"¿Sabes lo que pasa? Yo como mujer estoy hasta la madre de que me hagan preguntas pendejas machistas, de verdad. Me harto, porque siempre preguntan ese tipo de cosas, siempre se me va a juzgar más sólo por el hecho de que soy mujer y me va a costar el doble porque soy mujer. Estoy un poco más hasta la madre de eso", señaló la cantautora en medio de los aplausos de la sala.