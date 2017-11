Guardaespaldas denunció a Mariah Carey por acoso sexual

En medio de las numerosas denuncias surgidas tras el caso del productor Harvey Weinstein, una nueva celebridad estadounidense fue acusada por un supuesto acoso sexual. Se trata de la cantante Mariah Carey, quien sería la primera mujer en aparecer en esta ola de investigaciones.

Según el portal TMZ , Michael Anello, un ex guardaespaldas de la artista, comenzó una denuncia que está siendo preparada por su abogado, que dice que ella cometió “actos sexuales con el intento de que fueran vistos por él”.

El ex integrante del equipo de segurida de Carey, quien dejó su trabajo en mayo de este año, afirmó que en un viaje a Cabo San Lucas, en México, la cantante lo llamó para que la ayudara a mover su equipaje y cuando él llegó, ella vestía sólo una bata transparente que además estaba abierta. Tras esto aseguró que intentó retirarse pero que ella insistió en que moviera el equipaje. Finalmente él salió de la habitación y no hubo contacto físico.

Adicionalmente, Anello afirmó que la cantante lo humillaba llamándolo “nazi, cabeza rapada, miembro del Ku Klux Klan y supremacista blanco”, en un trato que según él se extendía a todo su staff de seguridad y que "quería estar rodeada de tipos negros, no blancos".

La demanda aún no habría sido levantada, aunque Mariah aceptó pagar la deuda que tiene con la compañía de seguridad de Anello luego de trabajar para ella desde junio de 2015 hasta mayo de 2017, por una cifra superior a los US $200 mil.

Los cercanos a la intérpete de "All I Want for Christmas Is You" dijero desconocer los alcances de la demanda de Anello.