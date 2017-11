Amazon investiga una acusación de acoso sexual contra el actor Jeffrey Tambor

Amazon está investigando una acusación de acoso sexual contra Jeffrey Tambor, el protagonista de su exitosa serie "Transparent" y quien, tras conocer estas alegaciones, negó "de manera rotunda y vehemente" cualquier tipo de comportamiento inapropiado.

Según informó hoy el medio especializado Deadline, la investigación comenzó esta semana a raíz de la denuncia que hizo Van Barnes, una exasistente de Tambor, en una publicación de su perfil privado de Facebook en la que señalaba un supuesto comportamiento inapropiado por parte del actor.

"Estoy al tanto de que una contrariada exasistente mía ha hecho una publicación privada insinuando que yo había actuado de modo inapropiado con ella", dijo hoy Tambor como respuesta.

"Rechazo y niego de manera rotunda y vehemente cualquier insinuación o acusación de que yo haya mantenido alguna vez algún tipo de comportamiento inapropiado con esta persona o con cualquier otra con la que haya trabajado (...). Estoy consternado y angustiado por esta acusación infundada", añadió.

Tambor es la estrella del show "Transparent", un aclamado drama televisivo de Amazon por el que el actor ha ganado dos premios Emmy y un Globo de Oro.

La investigación sobre Tambor llega pocas semanas después de que quien fuera presidente de Amazon Studios, Roy Price, renunciara a su cargo como consecuencia de que la productora Isa Dick Hackett ("The Man in the High Castle") le acusara de acoso sexual.

Tras el escándalo en torno al poderoso productor Harvey Weinstein, acusado por decenas de mujeres en diferentes casos de agresión sexual, Hollywood vive inmerso en una enorme polémica ante el goteo constante de nuevas acusaciones de abuso y acoso sexual que salpican a actores como Kevin Spacey y Dustin Hoffman y a cineastas como Brett Ratner y James Toback.