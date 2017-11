Ola de críticas a Tonka Tomicic y “Bienvenidos” por entrevistar a Luli en medio de su recuperación

Nicole “Luli” Moreno fue invitada al panel de “Bienvenidos”, el matinal de Canal 13, para hablar con Tonka Tomicic sobre su recuperación. La modelo entregó detalles sobre su deteriorada salud mental, donde aseguró que el fin de su relación “le afectó”. El espacio recibió una ola de críticas por exponerla.

“Luli” habló sobre sus crisis y de su salida del recinto de salud donde estuvo internada y que generó gran angustia en su entorno familiar. Entre otros factores que incidieron en su deteriorado estado, la joven de 30 años dijo que “me afectó el fin de mi relación”.

En la entrevista con la animadora del espacio, Tonka Tomicic, "Luli" dijo que recién este viernes abandonó el recinto médico pues "me mande condoro de adolescente. No le hice caso al doctor, subí muchos videos a Instagram y manejé y decidió dejarme más", consignó Cooperativa.

La modelo, planteó además que fue llevada engañada a la clínica: "mi mamá y mi familia sufireron un montón porquie las visitas eran restringidas. nos fuimos a la clínica con mi perrito y todo, pero no sabía que íbamos a la clínica".

De los hechos que llevaron a su internación, Moreno sostuvo que "la crisis venía hace meses, antes de la hospitalización. Estoy acostumbrada a viajar por el mundo y no poder hacerlo me fue estresando. También quería abrir una tienda muy rápido. También me estresa que mi hijo tiene 14 años y no sé cómo llevar su adolescencia".

"Me debo a mi gente, a los de Instragram, si no fuera por ellos, no sería lo que soy hoy. Me gusta tener ese contacto espontáneo", sostuvo la modelo.

Moreno además reconoció que extraña la TV, "haciendo cosas divertidas. Tengo un contrato firmado con Primer Plano (para hablar de la crisis), pero después de hablar acá, no sé..."

Los internautas no dejaron pasar la entrevista y se fueron con todo por la exposición de una persona que está en tratamiento y había sido internada. “Lamentable espectáculo”, “poca empatía del programa y su animadora”, “solo por el morbo y rating” y “la entrevista es una vergüenza”, fueron algunos de los epítetos que vertieron sobre la conversación.

#Bienvenidos13 que mal el programa al exponer a Luli o a cualquier persona con enfermedad psiquiatrica — Tere Acevedo (@TERESAACEVEDORO) 9 de noviembre de 2017

Si hay un matinal al que le hizo mal el alargue de 1 hora y media es #Bienvenidos13 Luli genera morbo pero no una real preocupación, la gente la termina insultando. Es culpa del programa darle tribuna a gente que no está bien. Salud mental cabros ! — Yerko Alonso (@YerkoAlonso92) 9 de noviembre de 2017

@Bienvenidos13 ella está mal no le den pantalla Luli es víctima de la TV escucharla es triste ver una persona medicada a ese nivel en la TV es grotesco — Alejandro Tissavak (@janotissavak) 9 de noviembre de 2017

#Bienvenidos13@TonkaTP por favor no sigan exponiendo a la Luli así!!!! No todo puede ser por el rating, un poco de dignidad !!!!!! — ???????? (@conejapego) 9 de noviembre de 2017

#Bienvenidos13 Por favor detengan esa seudo entrevista a Luli no la dañen más ella está enferma y con tratamiento. ya Tonka terminala — Patricio Chamorro (@PatricioChamor5) 9 de noviembre de 2017