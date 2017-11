Protagonista de "Gossip Girl" fue nuevamente denunciado por violación

El actor Ed Westwick, protagonista de la serie "Gossip Girl", recibió una segunda denuncia por violación, la que se sumó a la presentada hace algunos días por Kristina Cohen

Aurélie Wynn, una ex aspirante a actriz, afirmó que los hechos ocurrieron en 2014, durante una cena en la casa de Westwick. Allí el acusado se habría abalanzado con su cuerpo, en una acción similar a la relatada por Cohen.

"En julio de 2014, yo pasé por un calvario muy similar con Ed Westwick. Él me acompañó hasta Glendower Estates, donde tenía una propiedad alquilada, después de que una amiga mía que estaba saliendo con su amigo -uno de los actores de 'Glee'- me invitara. Estuvimos todos juntos hasta las cinco de la madrugada, cuando empezó a salir el sol porque ya era verano. Entonces decidimos descansar un poco porque todos teníamos eventos y cosas que hacer al día siguiente, y había habitaciones de sobra para todos. Y como Kristina, yo también le dije que no, y él me empujó boca abajo y me inmovilizó con su peso", expresó en un mensaje de Facebook.

Wynn agregó que "yo llevaba puesto un traje de baño de una pieza y me lo arrancó; me quedé en estado de shock. Además, soy muy pequeña. Cuando todo acabó, recuperé mi teléfono y descubrí que la chica que me había invitado se había marchado ya, o la habían echado. La cobertura era muy mala, y no tenía wifi. Tuve que pedirle a un amigo que me consiguiera un Uber mientras Ed estaba desmayado. La casa era tan grande que hasta pude grabar un vídeo mientras salía de ella, porque era como un laberinto".

El actor de "Glee" al que hacía referencia la denunciante era Mark Salling, que el mes pasado se declaró culpable de un delito de posesión de pornografía infantil. Por ese entonces ambos salían, y cuando ella le dijo lo que le había pasado, se desentendió e incluso la culpó de lo sucedido.