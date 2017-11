[VIDEO] Macarena Tondreau repudió a quienes atacaron a joven que denunció acoso sexual en el Metro

La panelista del matinal "Muy Buenos Días", Macarena Tondreau, expresó su total indignación con el caso denunciado por una joven, quien grabó a un hombre que se masturbó frente a ella en la estación del Metro Franklin.

El espacio de TVN analizó la noticia y especialmente las críticas que recibió la denunciante en Facebook, donde la culparon del hecho y la calificaron de "exagerada" y "feminazi". Por esto mismo, ella decidió no dar su cara ante los constantes ataques.

Ante esto, Tondreau manifestó su preocupación con la "normalización" de estos hechos. "Yo tengo una hija de 16 que varias veces le ha pasado en la micro que la rozan por detrás. Entonces, como es algo como suavecito, no saben si atacar a la persona, pegar el grito, y no entienden. ‘No hay amenaza de violación’".

"Estas personas, que son unos degenerados, perfectamente el día de mañana sean posibles violadores, porque en el minuto que pasan el límite y transgreden todo tipo de respeto hacia una mujer, pueden llegar a hacer cualquier cosa. Eso todavía la sociedad no lo entiende. Y somos muchas veces las mismas mujeres las que nos criticamos a nosotras mismas cuando alguien lo publica, como en este caso. ‘Ay, pero que eres exagerada’. ¡Qué rabia! No puede ser que nosotras no entendamos que entre las mujeres tenemos que cuidarnos y no criticarnos y culparnos", expresó.

Por los ataques en contra de la denunciante, la panelista los repudió y afirmó que "no puede ser que esta chica haya corrido el riesgo que corrió, porque nadie sabía como iba a reaccionare este degenerado, y que la gente más encima en las redes sociales la critica. Que ‘cómo llorai’, que ‘eres exagerada’. ¡¿Por qué?! ¡¿Qué está pasando con nuestra sociedad?! ¡¿Qué pasa con la gente que critica a una mujer que, primero, es una víctima, y segundo, que tiene la valentía de grabar este video?!".