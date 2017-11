Benjamín Vicuña y su relación con China Suárez: "Yo estaba separado cuando la conocí"

El actor chileno Benjamín Vicuña habló de su quiebre con la modelo argentina Carolina "Pampita" Ardohain, afirmando que ya estaba separado de ella cuando inició su relación con la actriz Eugenia "China" Suárez.

En una entrevista en el estreno del estelar "Diana", el nacional habló del episodio que estalló en los medios de comunicación hace casi dos años, el que incluyó una acusación de infidelidad en una motorhome.

"Atravesé una situación que viven varias personas, tampoco quiero hacer una apología de la separación, porque creo en la familia en todas las formas posibles (…) no tengo prejuicios con fracasar, equivocarse y volver a creer en el amor", expresó.

Sobre el juicio de la prensa y la gente, Vicuña expresó que "yo soy responsable de quizás, tomar una decisión dura, que me hago cargo, pero tiene que ver con una intimidad que no voy a revelar".

"No es más que la vida, con sus vueltas, sus cosas, y la verdad es que a veces cuesta poco crucificar a la gente", afirmó, agregando que "jamás actué de mala fe… me consideré muy expuesto".

Por el origen de la relación, que por meses fue tema en la prensa de farándula nacional y trasandina, el actor afirmó que "yo estaba separado cuando la conocí".

Vicuña, que está esperando a un nuevo hijo junto a "China", aseguró que ella ha sido importante para enfrentar el dolor por la muerte de su hija Blanca, ocurrida en septiembre de 2012.

"Me aferré a la vida, a mis hijos y ahora estoy con una compañera hermosa, que ama a mis hijos. No es fácil estar conmigo, no hay día que no recuerde a mi hija, y ella (China) lo está", finalizó.