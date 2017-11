Esposa de Álvaro Rudolphy “se molesta un poco” cuando ve “Perdona nuestros pecados”

El actor Álvaro Rudolphy, dijo en el matinal de Mega, Mucho Gusto, que su esposa, la periodista Catalina Comandari, “se molesta un poco” cuando ve la teleserie “Perdona nuestros pecados” que él protagoniza.

“Cuando aparezco en escenas con Paola Volpato deja de verla. Se molesta un poco” dijo Rudolphy según consigna LUN, quien además sostuvo que a su esposa tampoco le gusta su bigote: “aunque queda poco para sacarlo”.

El actor, además dijo que él no ve la teleserie, porque es muy crítico y además porque el horario no le acomoda. “A esa hora ya estoy muerto”.

El intérprete de Armando Quiroga dijo que “lo paso muy bien con él, me gusta su ironía y siento que puedo jugar con la actuación”.