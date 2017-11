Julio César Rodríguez a Emeterio Ureta: “Una cosa es ser un hue.. pobre y otra, un pobre hue..”

Una dura conversación sostuvo el periodista y conductor de TV, Julio César Rodríguez, con el empresario Emeterio Ureta, quien recientemente, en TV, confesó haber acosado sexualmente a mujeres, para posteriormente, desmentirlo todo, en otra entrevista televisiva.

En efecto, la discusión entre ambos, en el programa “Síganme los buenos” del canal Vive de VTR, giró en torno a lo que Ureta denominó como “un tongo”, que tuvo como objetivo figurar en la televisión.

Según consigna Glamorama, Ureta se defendió como una persona que trabaja y que tiene un personaje para la tv. “Ustedes los periodistas le ponen ‘acoso’ a pinchar, a coquetear, a jotear. Pero si era mentira. Yo nunca he trabajado en alguna empresa, nunca he sido empleado en mi vida. No tengo imposiciones, isapre, no tengo nada, nunca”, dijo Ureta.

Rodríguez, en tanto cuestionó a Ureta y le dijo “¿pero no hay ninguna autocrítica en ti?¿No dice ‘la embarré, llevé el personaje al extremo donde no debería haberlo llevado’?¿No hay nada?”.

Ureta respondió que “llevo una vida muy humilde, muy tranquila. la gente cree, por la personalidad que yo tengo, porque me dicen que soy como Pepe Pato, ‘tu hablas así, debes tener mucha plata, eres cuico’. Oye, soy un pobre hueón como cualquier persona que trabaja”.

En medio de esa conversación, fue cuando el periodista planteó: “desprendo de ti, en este minuto de sinceridad, tú dices ‘yo soy un pobre hueón, tapa gotero. Me saco la chucha trabajando‘¿Y por qué en la tv tiene este personaje?“.

“Me gustó la pregunta, porque siempre cuando llego a la televisión…” comenzó Ureta hasta que Rodríguez lo interrumpió: “porque una cosa es ser un hueón pobre y otra, un pobre hueón”.