Acusan a actriz de Smallville de liderar una secta sexual

Según información de la prensa británica y estadounidense, la actriz Allison Mack, quien se hizo conocida por su rol en la serie Smallville, donde interpretaba a una amiga periodista de Superman. lideraría una secta sexual.

Las publicaciones apuntan a que Mack estaría detrás de Nxivm, una organización que se define como de autoayuda, pero que funcionaría como la fachada de una secta sexual para los miembros con mayor participación.

Mack sería la número dos de la organización que, según The New York Times, ocultaba una hermandad secreta en la que las mujeres eran puestas a dieta, castigadas y marcadas como ganado.

La agrupación rendiría culto al pensamiento de su fundador Keith Rainere y la actriz jugaría un rol clave en el reclutamiento de mujeres, las que sólo pueden unirse a la secta, si aceptan entregar material comprometedor de ellas como signo de lealtad.

Una vez admitidas, las mujeres ingresan a una intrincada red donde los puestos más altos son amos de otras personas, que a su vez tienen esclavos de menor jerarquía en la organización.

Diversos ex miembros de la secta han acusado tanto a Rainere, como a la actriz de ser los líderes de la agrupación.