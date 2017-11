A Kate Hudson "le gustó el rumor" que la vinculaba a Brad Pitt

Después de meses de rumores, la actriz Kate Hudson contó la verdad de su relación con Brad Pitt.

En febrero comenzaron a circular comentarios que la ubicaban como la tercera en discordia entre el actor y su ex, Angelina Jolie, pero ella optó por el silencio.

Ahora, la hija de Goldie Hawn dijo en el programa Watch What Happens Live With Andy Cohen que "ese fue el rumor más loco de la historia".

Y enfatizó que "de hecho, no lo veo (a Pitt) hace como en cuatro años".

No obstante, la actriz admitió que el rumor no le molestó. "Me gustó", dijo, y cerró: "Pensé: 'Ok, ¡vamos a tener mellizos!'".