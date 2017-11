Niños de "Stranger Things" cantaron al estilo de los "Jackson 5"

Los niños de "Stranger Things" se lucieron cantando a lo "Jackson 5".

Las pequeñas estrellas se presentaron en el late del animador británico James Corden, en el que hicieron un falso documental que revelaba que antes de audicionar para la producción de Netflix, Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas) y Noah Schnapp (Will) tenían una banda llamada "The Upside Downs".

Corden era uno de los integrantes de esta "boy band". "Algunas personas pensaron que era extraño que James saliera con nosotros porque es un adulto, pero en realidad fuimos a la escuela con él", dijeron a modo de broma.

"Se retrasó un par de años, pero estábamos en el mismo grado", explicó Wolfhard.

Las estrellas interpretaron "I Want You Back" de "Jackson 5", "My Girl" de "Temptations" y "I’ll Be There" de "The Four Tops", haciendo estallar las redes sociales.

Wolfhard dijo que "The Upside Downs" se disolvió cuando todos consiguieron sus papeles en la serie, menos Corden.