Comediante Louis C.K. acusado de masturbarse frente a otras artistas admitió veracidad de las denuncias

Luego de que 5 mujeres y comediantes acusaron al cómico estadounidense Louis C.K. de conducta sexual indebida, el artista reconoció los hechos en una declaración pública.

Dos de las mujeres dijeron que el cómico se desnudo y masturbó frente a ellas en su hotel, donde concurrieron tras ser invitadas a un show en 2002. Una tercera víctima dijo que llamó al comediante para invitarlo a un espectáculo y que pudo oirlo masturbarse por el teléfono, en tanto que, otras dos, dijeron que Louis C.K. les solicitó permiso para masturbarse en frente de ellas.

En su declaración, el comediante admitió la veracidad de las acusaciones en su contra.

Y si bien indicó que “me decía a mí mismo que estaba bien, pues nunca le mostré el pene a una mujer sin preguntarle antes, lo que también es cierto, lo que aprendí posteriormente en la vida, muy tarde, es que cuando tienes el poder para preguntarle a alguien para que mire tu pene, no es una pregunta, es una orden. El poder que yo tenía sobre esas mujeres es que ellas me admiraban. Y ejercí ese poder en forma irresponsable”.

En su declaración el comediante sostuvo además que siente remordimiento por la forma en que trató a dichas mujeres comediantes y también por el impacto que el hecho puede haber tenido en sus vidas personales y profesionales.

“He gastado mi larga y afortunada carrera hablando y diciendo lo que quiero. Ahora retrocederé y me tomaré un largo tiempo para escuchar“, dijo el cómico.

La compañía cinematográfica The Orchard descartó este viernes el estreno de la película del comediante titulada “I love you daddy”, en tanto que Netfix canceló un especial que estaba estipulado sobre el artista.