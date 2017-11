[VIDEO] La emotiva celebración del cumpleaños de Joaquín Méndez en "Mucho Gusto"

El argentino Joaquín Méndez esperaba una mala "celebración" de su cumpleaños, pero sus compañeros del panel de "Mucho Gusto" le dieron una gran y emotiva sorpresa.

El integrante de "¿Volverías con tu ex?" había mostrado su tristeza en las redes sociales, ya que su familia al otro lado de la cordillera no se había comunicado con él. "Es mi cumpleaños y no recibí regalos, por lo menos quiero un llamadito de mi mamá y mi papá", comentó en un video de Instagram.

Pero la pena de pasar su cumpleaños por primera vez sin sus seres queridos quedó de lado durante esta mañana, cuando los padres de Méndez llegaron al estudio, en un viaje sorpresa realizado especialmente para saludarlo.

“¡Era obvio! ¡Cómo no me iban a llamar!”, exclamó Joaquín, entre las lágrimas que contagiaron a todo el panel del espacio matinal de Mega.