Bryan Cranston: "La carrera de Kevin Spacey terminó"

El actor estadounidense Bryan Cranston, protagonista de la afamada serie de televisión "Breaking Bad", aseguró que la carrera de su colega Kevin Spacey "se ha terminado" debido a las acusaciones por abuso sexual.

En una entrevista en BBC, el también integrante del elenco de "Malcolm in the Middle" analizó el caso de la estrella de "House of Cards", quien ha sido retirado de varios proyectos luego que un actor lo acusara de conductas impropias cuando él apenas tenía 14 años.

"Es un actor fenomenal, pero no es una persona muy buena. Creo que su carrera hoy se ha terminado", señaló Cranston al medio británico.

Por la ola de denuncias por acoso sexual contra las estrellas de Hollywood, el actor afirmó que nunca ha visto algo, pero agregó que "se sabe que sucede", ya que en la industria "esas personas que usan su poder, su posición o su estatus en cualquier industria para dominar a alguien y forzar a alguien a hacer algo que no quiere, tienen un trastorno".

"Es una forma de bullying. Es una forma de control. Casi siempre se hace contra jóvenes hombres y mujeres vulnerables que comienzan sus carreras. Esa clase de experiencia no se comprueba hasta que pasa algo como esto", contó.

Las denuncias en contra de personas vinculadas a la industria cinematográfica se desataron luego que varias actrices acusaran al reconocido productor Harvey Weinstein. Este caso provocó que varias víctimas entregaran su testimonio, entre ellos Anthony Rapp, quien dijo que Spacey trató de seducirlo cuando era menor de edad.

La revelación llevó a que la estrella de Netflix confesara su homosexualidad, en un hecho que fue duramente criticado ya que indirectamente vinculó el abuso con su orientación sexual.

Tras esto, "House of Cards" terminó con sus grabaciones, mientras que Spacey fue sacado de todas las escenas de la película "All the Money in the World" de Ridley Scott.