Ricky Martin reveló cómo desea su matrimonio en Puerto Rico: “Vestido de blanco y descalzo, junto al mar”

Ricky Martin lleva casi un año comprometido con su novio Jwan Yosef. El cantante dijo que tras sus conciertos en Las Vegas iba a planear su boda, pero el terremoto en México y el huracán que afectó a Puerto Rico tuvieron que posponer la unión para el próximo año.

El artista eso sí entregó detalles de lo que espera sea su matrimonio: “Una boda en Puerto Rico, vestido de blanco y descalzo, junto al mar”, según consignó Infobae. Además, celebrarán la ceremonia en dos países más, pero no reveló en cuáles.

En diciembre de 2016 la estrella latina contó cómo le pidió la mano a su pareja: "Me arrodillé y saqué la caja, cuando le dije que tenía algo para él, me preguntó qué era, y entonces le dije: ‘Quiero pasar el resto de mi vida contigo’ (…) "Fue muy bonito, y 30 minutos después le tuve que preguntar de nuevo si me había respondido que sí".