Catherine Mazoyer: “Sebastián me dijo que no se sentía deseado, que me transformé en mamá y dejé de ser su pareja”

Catherine Mazoyer confirmó la infidelidad de Sebastián Carter y explicó que su quiebre se debió a que el periodista le dijo que “no se sentía deseado”, porque se “transformó en mamá y dejé de ser su pareja”. La actriz incluso grabó a su ex junto a su nuevo amor.

Mazoyer, según recoge Glamorama , afirmó que “yo fui feliz al lado de Sebastián. Lo amé tanto que quise tener dos hijos con él. Fue un primer balde de agua fría de decirme que él no se siente amado, que él no se siente deseado; que yo lo desplacé con los niños, que en el fondo yo me transformé en mamá y dejé de ser su pareja y que yo no era la misma mujer de la que él se había enamorado. Lo que es lógico: Cinco años después con dos niños uno obviamente no es la misma”.

Además, agregó que “él me pidió que bajara la investigación (sobre el hackeo a su Instagram y robo de material), porque nos había hecho mucho daño y él quería cerrar ese capítulo para dedicarnos a nosotros, a nuestro futuro, a solucionar nuestra historia. El me la negó siempre y siempre me estuvo diciendo que yo era el amor de su vida, y yo fui a bajarla (la investigación) (…) Yo a él le creí hasta el sábado. Desde el sábado ya no le creo más”.

Finalmente Catherine Mazoyer le deseó felicidad al comunicador junto a su nueva pareja y aseguró que no tiene ningún problema con ella, puesto que fue el ex chico reality quien la traicionó.