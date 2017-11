Cecilia Bolocco y planes de matrimonio: “Que venga y me lo proponga”

La animadora y ex miss Universo, Cecilia Bolocco, se refirió en conversación con La Cuarta, a sus dichos en una entrevista con Caras, donde contó que su hijo Máximo insiste en que ella y su pareja, el empresario José Luis Daire, se casen.

Daire se encuentra divorciado desde junio de 2017 y consultada por la publicación sobre qué falta para el matrimonio, Bolocco contestó: “para eso, me tiene que pedir matrimonio primero“. “Que vengan primero y me lo propongan pues”, planteó.

La ex Miss Universo, además, dijo que “Máximo lo único que quería era verme feliz y verme con alguien, así es que estamos los tres muy felices”.

“Compartimos mucho juntos, somos una familia y yo con los hijos de Pepo también tengo una relación preciosa”, dijo Bolocco.