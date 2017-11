Yazmín Vásquez: “Soy una ‘milf’ asumida”

En conversación con el diario la Cuarta, Yazmín Vásquez se refirió a su experiencia en el programa “Milf” de UCV TV, donde comparte pantalla con Claudia Conserva y María Paz Jorqueira.

“Sabíamos que nos iba a ir bien desde que comenzamos, pero no pensamos que la gente nos iba a querer tanto”, dijo Vásquez, quien se refirió al espacio como “un lugar para jugar, contar historias y eso es lo que llama la atención” sostuvo Vásquez.

La coanimadora del espacio dijo además que “soy una Milf asumida. Hay pocas cosas que me quiten el sueño, que me preocupen” y abordó los desafíos del programa: “tenemos claro que no le ganaremos a las teleseries, que les quitemos dos puntos ya es increíble. Además siempre somos ‘trending topic’ lo que es maravilloso”.