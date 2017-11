Actor de "Mr. Bean" será papá por tercera vez a sus 62 años

El actor que interpreta al legendario personaje de "Mr. Bean", Rowan Atkinson, será papá por tercera vez a sus 62 años.

El británico ya tiene a Ben (23) y Lily (21), junto a su ex esposa, la maquilladora Sunetra Sastry.

La noticia fue dada a conocer por Telegraph, luego que su joven novia Louise Ford de 33 años fuera vista en evidente estado de embarazo. Ambos se conocieron trabajando en obras de teatro en Londres.

Según fuentes cercanas al actor, citadas por los medios locales, el bebé nacerá a fines de este año.

Rowan Atkinson's partner Louise Ford (who plays Kate in The Windsors) is pregnant: https://t.co/RfySqGd8yCpic.twitter.com/r79DuduJtJ