Angie Jibaja intentó suicidarse

12:32 La actriz fue internada el fin de semana en un hospital psiquiátrico. Según su abuelo, está pasando un mal momento tras separarse de Felipe Lasso. "Las cosas se acabaron porque ya no daban más, ambos cometimos errores", dijo el joven.

La actriz peruana Angie Jibaja fue internada el fin de semana en un hospital psiquiátrico, luego que intentara suicidarse.

Su abuelo, Fidel Liza, contó que "ella está con una depresión severa muy grave y llamó a su mamá para que la interne en algún sitio porque hasta trató de suicidarse. Y mi hija vino desde Chile inmediatamente. Lograron internarla en el hospital Hermilio Valdizán. Le han quitado el celular, periódico, etc".

Según su familiar, la también modelo está pasando un duro momento tras la separación de su pareja, el colombiano Felipe Lasso, con quien ingresó al reality "Doble Tentación" de Mega.

"Ha sufrido mucho y le ha costado olvidarlo… Puede ser (que no lo olvide) porque los bebés lo extrañan… Cualquier cosa, llaman a su papá Felipe", dijo.

Por su parte, su ex lamentó los hechos. "La verdad me entristece tal situación, ya que fue la persona con la cual compartí parte de mi vida y me entregó el cariño de dos personitas, mis hijos".

En una historia de Instagram, Lasso rechazó las críticas. "Muchos me echan la culpa. Busqué rehacer mi vida, ser feliz y eso intento hacer. Las cosas se acabaron porque ya no daban más, ambos cometimos errores y lo mejor era que cada uno siguiera su vida".

"Las personas hablan y hablan, pero la verdad creo que no llegan a darse cuenta ni de lo que dicen, viven del rencor, pero yo tengo mi conciencia muy tranquila, sé lo que hecho y mis intenciones no necesitan saberlas más que las personas indicadas".