Alejandra Araya y su personaje en "Perdona Nuestros Pecados": "Me escriben cosas terribles en las redes sociales"

17:07 La actriz que encarna a la malvada Isabel Quiroga en la teleserie de Mega señaló que se ha sentido afectada por algunos comentarios del público. "La gente a veces no separa las cosas", expresó.

La teleserie "Perdona Nuestros Pecados" de Mega atrapó la atención total de sus seguidores, quienes expresan sin filtro su amor y odio a los personajes, muchas veces sin distinguir a los actores que lo interpretan. Alejandra Araya, quien interpreta a la malvada Isabel Quiroga, ha vivido esta experiencia, recibiendo comentarios en las redes sociales que la han afectado.

Durante su participación en el matinal "Mucho Gusto" , la joven debutante en este formato habló de los cambios que ha vivido por su rol antagónico, los que ha visto reflejado en los cientos de mensajes del público en las redes sociales.

"Ha sido (un cambio) súper loco, sobre todo como el personaje es más odiado me escriben unas cosas terribles", afirmando que "la gente a veces no separa" al actor de su personaje.

Araya contó que "me han escrito cosas como 'ojalá nunca más en tu vida aparezcas en una teleserie, porque me caes pésimo'. Entonces uno trata de no tomárselo a la personal, pero es imposible".

Hace algunos días Mariana di Girolamo, quien encarna a la protagonista María Elsa, salió en defensa de su personaje ante los múltiples cuestionamientos "machistas" de los televidentes por su vida y su relación prohibida con un sacerdote.