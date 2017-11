Conductor de Uber chocado por Ignacio Lastra fue multado en el aeropuerto de Santiago

La mala suerte nuevamente afectó a Luis Ponce, el joven que fue chocado por el chico reality Ignacio Lastra , y quien hace solo dos semanas pudo recuperar el vehículo con el que trabajaba como conductor de Uber.

Es que el lunes por la tarde, el chofer fue multado y su auto fue requisado por llevar a una pasajera de manera ilegal desde Chicureo hacia el Aeropuerto de Santiago.

En una nota a LUN , Ponce contó que durante el viaje se encontró con unos fiscalizadores del Ministerio de Transportes. "Me dijeron que la señora (su pasajera) había dicho que yo era de Uber (…). Me requisaron el auto, me quitaron los documentos y luego una grúa lo llevó hasta la Custodia Metropolitana", contó.

Tras esto, el auto fue llevado a la Custodia Metropolitana en Quilicura. El martes llegó al Primer Juzgado de Policía local de Pudahuel, donde pagó $350.190, lo que se agregó a la multa de $51.117. “Yo lo pago, pero después Uber lo reembolsa”, expresó.

Luis afirmó que luego de recuperar nuevamente su auto evitará realizar este tipo de viajes. "No voy a ir más al aeropuerto hasta que legalicen el sistema", señaló.

El automovilista sufrió la pérdida casi total de su vehículo, el que considera su fuente de trabajo. Al contar su historia aseguró que su preocupación era el estado de salud de Lastra y Julia Fernández, dejando en último lugar la reposición del auto.

Hace unas semanas, Ponce reunió el dinero para comprar un nuevo auto. Para ello vendió lo que quedaba del chocado y recibió aportes de los cercanos a Ignacio.