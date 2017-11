Cata Pulido recordó que le “pasaron cosas” con Gonzalo Valenzuela grabando una serie

09:08 “Ese día me sentí un poco mal, un poco infiel”, dijo la panelista de TV al recordar la producción de la serie Karma, donde compartió varios desnudos con el actor.

La actriz Catalina Pulido recordó en el programa Hola Chile de La Red, sus sensaciones tras trabajar con el actor Gonzalo Valenzuela en una serie que se llamaba “Karma”, donde debieron realizar muchas escenas de desnudos.

Pulido dijo que “estaba súper nerviosa (…) es que te mueres el cuerpo de Gonzalo Valenzuela”, consignó LUN.

La artista, además planteó que “ese día me sentí un poco mal, un poco infiel porque la verdad es que me pasaron cosas con él, porque es muy mino”.

“Pero no se si a él le pasaron cosas”, dijo luego Pulido.