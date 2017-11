Fernanda Figueroa se operó las orejas: “Lo hice por mi autoestima”

En declaraciones a LUN la modelo y ex Doble Tentación, Fernanda Figueroa, contó la operación que se realizó en las orejas. “Desde que era niña mis compañeros y mi hermano me molestaban por las orejas. Es un trauma que siempre he tenido. Lo hice por mi autoestima, creo que me voy a sentir mejor” dijo.

Figueroa, quien ya fue dada de alta, recordó que “cuando era pequeña me decían ‘Dumbo’. Ahora Joche (Bibbo, su pareja) me dice ‘Avatar’, pero de cariño”.

La modelo dijo además que se siente bien tras la intervención, pero que “ahora me falta lo más complejo, que es acostumbrarme a lo nuevo, a que mis orejas van a lucir distintas”.

“Siempre dije que lo único que me iba a operar eran las orejas“ dijo.