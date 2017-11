Blake Shelton fue elegido el hombre más sexy del año

12:30 La revista People escogió al cantante de música country y juez del programa "The Voice". "He sido feo toda mi vida. Si puedo ser sexy por un año, lo acepto", dijo.

El cantante de música country y juez del programa "The Voice", Blake Shelton, fue elegido como el hombre más sexy del 2017 por la revista People.

El artista dudó en aceptar el premio, pero su pareja, Gwen Stefani, le hizo cambiar de opinión. "Me dijo que me arrepentiría toda mi vida si no aceptaba este regalo y simplemente vivía el momento", dijo a la publicación.

Shelton se tomó con humor la designación. "He sido feo toda mi vida. Si puedo ser sexy por un año, lo acepto".

El músico también aseguró que "no ve la hora de enrostrarle" su título al cantante Adam Levine, su compañero en "The Voice", quien fue escogido en 2013.