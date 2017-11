Sonora Palacios desvinculó a dos integrantes por acosar a una joven en la calle

13:57 La víctima dijo que el mánager y el asistente de la banda tropical "me siguieron, me tomaron fotos y me denigraron con sus comentarios sexualmete machistas".

La Sonora Palacios decidió desvincular a su mánager y a un asistente, acusados de acosar a una joven en la calle.

A través de Facebook, la joven denunció que "hoy a las 6:55 am, cuando iba caminando por Av Las Nieves, estas dos personas me siguieron, me tomaron fotos y me denigraron con sus comentarios sexualmete machistas, diciendo cosas como que me llevaban a cambio de un mamón y que no le diera color si no estaba ni tan rica", entre otras cosas.

La banda tropical lamentó lo sucedido "y pedimos las disculpas correspondientes a Camila y a todas las mujeres que son violentadas en Chile".