Cecilia Bolocco sobre su pareja Pepo: "Acompaña a Máximo a convertirse en un hombre"

Cecilia Bolocco conversó sobre sus sentimientos y el amor que siente por su actual pareja, el empresario José Patricio Daireen, alias "Pepo": "El amor me ha hecho bien", declaró en una entrevista que sostuvo con "Bienvenidos" de Canal 13.

La modelo está agradecida de esta etapa y la disfruta sin apresurarse cuando se habla de matrimonio. De todas maneras, para limpiar los rumores, aclaró que no le han hecho la propuesta. "Soy tan feliz así y no entiendo por qué me meten tanta presión", dijo.

"Estamos viviendo un momento mágico, porquey acoplarnos así con tanta naturalidad.", confesó.

Bolocco dijo que ninguno de los dos se imaginó que podría vivir un romance como este en la etapa de la vida en la que están.

"Siento que Dios ha sido muy generoso conmigo, no me ha privado de dolores, pero me ha dado mucho y. Me río, me acompaña, tiene una familia preciosa".

La ex Miss Universo encuentra fundamental la relación que tiene su pareja con su hijo Máximo, quien cumplirá 14 años el domingo próximo. Aseguró que ambos se llevan muy bien y comparten actividades como si de "padre e hijo".

"No tengo palabras para describir la relación que tienen.", añadió Bolocco.

La modelo también confesó que su hijo ya tuvo su primera polola, una relación que duró tres meses con una "niñita encantadora (...) Él me cuenta sus cosas, tenemos confianza".