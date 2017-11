[FOTOS] Famosos iniciaron sus ensayos para la Vedetón 2017

Este miércoles varios famosos iniciaron los ensayos para participar de la próxima Vedetón 2017, uno de los eventos más esperados de la Teletón, el que se realizará en la madrugada del 2 de noviembre.

A través de las redes sociales, varios de los participantes mostraron su condición física y el esfuerzo que están haciendo para quedarse con la sensual competencia solidaria, que por este año presentará a trios.

Según lo publicado por LUN , durante esta jornada ensayaron los equipos conformados por Betsy Camino, Francisca Undurraga y Abraham García; Yuli Cagna, Bruno Zaretti y Monserrat Torrent (Monty); y Dominique Lattimore, Yann Yvin y Nataly Chilet.

Chilet habló sobre su participación con el chef francés, quien la sorprendió durante estos primeros días de prueba. "Él es seductor por naturaleza. Si hasta cuando revuelve una olla le sale sexy", expresó la panelista de "Intrusos".

Otra participante que destactó fue la cubana Betsy Camino, quien mostró todo su potencial realizando piruetas. "Desde los tres años que bailo así que tengo buena elongación pero algunos lifts (elevaciones) me han costado. Me he caído harto", confesó.