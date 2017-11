Dakota Johnson estuvo en concierto de Coldplay en Argentina y crecen rumores de romance con Chris Martin

La protagonista de "50 Sombras de Grey", Dakota Johnson, asistió al recital que Coldplay llevó a cabo en La Plata, Argentina, alimentando los rumores de un romance con el vocalista de la banda, Chris Martin.

La joven de 28 años fue fotografiada mientras disfrutaba del show desde un panel de control ubicado en medio del Estadio Único.

Hace un mes fueron captados cenando en un restaurant de sushi en Los Ángeles muy animados. Ninguno ha confirmado o negado una relación.

Martin estuvo casado con la actriz Gwyneth Paltrow, con quien tuvo dos hijos.

Another photo of Dakota from last night. #DakotaJohnson#Coldplaypic.twitter.com/uH1Yvisgl5