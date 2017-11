Médium contactó a Eduardo Bonvallet con su hija Daniela: "Quiere que lo perdones"

La médium Vanesa Daroch, del programa "La Hermandad" de CHV, contactó al comentarista deportivo Eduardo Bonvallet con su hija Daniela.

La mensajera le dijo a la joven que el profesional, que se suicidó en septiembre de 2015, "insiste en que quiere empezar a hablar desde el momento exacto en el que pierde la vida. Él se muestra mirando por una ventana hacia abajo y ve alguien fumando. Y es alguien que él conoce".

"Ese momento en que él mira por una ventana hacia abajo y ve a esa persona fumando, puede ser el momento en el que él se pudo haber arrepentido de hacer lo que hizo. Pero fue un lapsus, algo muy rápido. ¿Qué había abajo? ¿Qué pudo haber mirado?", le preguntó.

Daniela le dijo que "había un asado, un asado del Dieciocho de la gente de la radio".

"Él pensó que tú ibas a llegar. Miraba la puerta. Estaba ahogado de pena (...) Sabía que no ibas a llegar, pero pensaba en la posibilidad en que llegaras y golpearas en algún momento", le comentó Daroch.

"Estaba acostumbrado a que lo salvara", contestó Bonvallet, a quien llamaba "mi hijita".

La médium le comentó que el comentarista "quiere que lo perdones. Dice 'yo necesito que ella me perdone'".

Y que ella no debería sentirse culpable de lo que sucedió. "Dice que no tiene nada que perdonarte, que tú sabes cómo hacer las cosas en la vida, que te enseñó. Pese a que la forma en que murió fue tan trágica, él me genera una paz tan mágica que no es… No te podría decir 'lo veo preocupado, lo veo llorando'. No. Esa cara que te genera paz, como 'estoy aquí y estoy bien'".