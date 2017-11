Drake reprendió en pleno concierto a un fan por manosear a mujeres

El rapero canadiense Drake interrumpipó un concierto en Sydney para reprender a un hombre que estaba manoseando a varias mujeres, gesto por el que fue alabado en las redes sociales.

El incidente tuvo lugar anoche en el club Marquee, de Sydney, donde Drake estaba dando un concierto "after party" en su gira Boy Meets World tour.

En un video que se compartió numerosas veces en las redes sociales, se ve cómo Drake deja de cantar mientras suena su hit "Know Yourself" y se enfrenta al presunto acosador. "¡Para con esa mierda! Si no dejas de tocar a las chicas voy a salir ahí y te voy a joder", dice señalando al hombre. Entonces el público irrumpe en gritos de aprobación. "Si no dejas de ponerle las manos encima a las chicas, voy a salir ahí y te voy a joder yo mismo", repite.

La actuación llevaba interrumpida menos de un minuto cuando la seguridad del local llegó hasta el presunto acosador. Un portavoz de las instalaciones, un club nocturno en el casino The Star, confirmó a los medios locales que "la seguridad expulsó a un hombre durante la actuación de Drake".

El rapero había actuado previamente ese día en el Qudos Bank Arena de Sydney. Su gira concluye en el Rod Laver Arena de Melbourne el 20 de noviembre.