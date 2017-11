Matthew Perry le pidió 50 píldoras a una actriz porno

El actor Matthew Perry, que interpretó a Chandler Bing en la exitosa seria "Friends", le pidió 50 píldoras a una actriz porno.

El artista, que se encuentra rehabilitándose de su adicción a los analgésicos, le escribió a Maddy O'Reilly porque quería conseguir Vicodin, Roxicodone y OxyContin.

Primero la invitó a salir. "Hola Maddy, Soy Perry. Nos vimos una vez. Quería saber si alguna vez quieres ir a cenar".

Luego le dijo: "No podré verte antes de una semana. Pero ¿tendrías un contacto para conseguirme unas pastillas?", por las que estaba dispuesto a pagar "mucho dinero", según reveló la actriz.

"Estaba shockeada, se está desintoxicando, no había ninguna razón para que me las pidiera a mí, que no tengo fama de ser una chica fiestera. Fue una señal de alarma, tengo miedo de que pueda sucederle algo", declaró la joven de 27 años a Daily Mail TV.