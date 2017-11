Nakasone reveló episodio que pudo haber cambiado el final de “Amor Ciego”

Sergio Nakasone, el director y productor de reality shows que salió hace poco desde Canal 13, reveló en el programa Mentiras Verdaderas un episodio entre Edmundo Varas y Carina Bastías, que a su juicio, pudo haber cambiado el rumbo de “Amor Ciego”.

Ello, pues en un momento, la conversación con Ignacio Franzani, se giró hacia cómo le afectó a Varas el haberse tomado tan en serio el rol en el espacio televisivo.

El director del espacio, sin embargo, planteó que en el contexto del programa, Varas sí enamoró a Bastías y narró que cuando los cinco finalistas (además de Varas, Felix Soumastre, Nicolás Stange y Sebastián Carter), viajaron junto a “Cari” a Europa, Edmundo y Bastías “se escaparon y se metieron en un baño a escondidas de toda la producción”.

“Eso fue terrible, porque si los otros participantes se daban cuenta, ahí moría el reality y no teníamos final…’estos dos ya son pareja y qué hacemos acá pintando el mono’”, dijo Nakasone.

Según el director de TV, el episodio marcó “la veracidad de lo que ahí sucedía”.

“A Cari le gustaba Edmundo, en ese contexto, ese microclima, estaba enganchada de Edmundo”, dijo Nakasone.

El ex productor de Canal 13 planteó además que “quizás Edmundo tuvo la misma inocencia que tuvieron los de Protagonistas (de la Fama), no fue a hacer un papel, fue a hacer quien era”