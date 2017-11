Yuli Cagna terminó con una contusión craneal tras accidente sufrido por participantes de la Vedetón

La modelo argentina Giuliana Cagna terminó con una contusión craneal y en el hombro tras el accidente de tránsito sufrido hoy por los participantes de la Vedetón de la Teletón

"Yuli" iba en un vehículo junto al ex Axe Bahia, Bruno Zaretti; Yann Yvin y Natalie Chilet camino a un canal para seguir en sus actividades de preparación por el evento solidario. Mientras circulaban por la Alameda, fueron impactados por un auto Chevrolet Sonic blanco, el que escapó del lugar.

La trasandina contó a SoyChile.cl cómo quedó tras el choque. "Tengo contusión craneal y del hombro. Mañana me van a revisar el ojo porque de uno no veo bien. Tengo que guardar reposo por ahora", señaló.

Pese a las complicaciones, Cagna aseguró que no abandonará los ensayos para presentarse junto a Zaretti y Monserrat "Monty" Torrent. "Sólo espero que mañana el médico me diga que está todo bien y que no sea nada grave lo del ojo", expresó.

En las redes sociales, los afectados pidieron ayuda para ubicar al automovilista que se dio a la fuga, lo que se logró durante la tarde.