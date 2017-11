Huaquipán sorprendió a Mitzi Bustos con argolla y se reconciliaron: "El único amor de mi vida ha sido ella"

Mitzi Bustos y Francisco Huaiquipán se reconciliaron anoche en el estudio de Primer Plano , luego que ella se enterara de una infidelidad por parte del futbolista.

Tras 21 años de matrimonio, la pareja que estuvo en el reality "¿Volverías con tu ex?" dio un paso para resolver sus problemas maritales. Y aunque Mitzi estaba reticente en un comienzo, luego cedió y terminó aceptando un anillo de compromiso que el jugador le tenía para sorprenderla.

. Como dijo Pinilla 'un caballero no tiene memoria'. Voy a seguir adelante y luchando por lo que yo quiero, Mitzi y mi familia. No daré un pie atrás", dijo Huaquipán.

Tras arrodillarse en primera instancia ante su esposa en el mismo estudio para pedirle perdón y una nueva oportunidad, Mitzi lo rechazó.

Huaquipán aceptó la desconfianza de su esposa y reiteró sus disculpas entre lágrimas. "Estoy muy dolida con él. Me expuso a todo esto. Una muchacha que no tiene dignidad anda diciendo que no sabía que yo era su esposa., reclamó Bustos.

La mujer aludida sería Priscila, con quien el futbolista tuvo una aventura en la comuna de Peumo donde impartía clases en un club deportivo.

"Yo al Huaqui lo amo con la misma intensidad desde el día que me casé con él y a él eso se le olvidó", declaró Bustos.

Sin embargo, en el transcurso del programa tras la pregunta de uno de los panelistas, la esposa de Huaquipán cedió y terminó besando al jugador donde se vivió un tierno momento de reconciliación frente a las cámaras.