La Divina Comida: los carabineros llegaron a la casa de Pablo Zalaquett por ruidos molestos

23:13 El ex alcalde UDI, que fue formalizado por la supuesta emisión de boletas en el Caso Penta, había estado alejado de los medios. Rafael Cavada, otro de los participantes, bromeó con el tema: "No he tenido problemas con la ley hace tiempo", respondió el ex edil.