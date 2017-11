Raquel Argandoña y el quiebre de Kel con Pangal Andrade: "A mi me gustaba la pareja"

La animadora Raquel Argandoña habló sobre el quiebre sentimental de su hija Kel Calderón con Pangal Andrade , el que fue confirmado ayer por el mismo deportista y ex integrante del reality "Año 0".

En un contacto telefónico con el matinal "Bienvenidos", donde trabaja como panelista, Argandoña fue consultada sobre el fin de la mediática relación sentimental, la que se extendió por cuatro años.

Antes de hablar, la conductora advirtió que "yo no me meto en las relaciones de mis hijos". "No voy a cometer el mismo error de hablar de sus relaciones. Eso me costó la comunicación con ellos", expresó.

Luego, la madre de la licenciada en derecho habló sobre Pangal, a quien llegó a considerar "como un hijo". "Teníamos una relación bastante especial. Le decía que era la única defensora que tienes en la familia Calderón Argandoña", agregó la panelista.

"A mi me gustaba la pareja, creo que ella (Kel) al lado de Pangal ha vivido cosas muy al aire libre y de la naturaleza, a las cuales ella no estaba acostumbrada", cerró.

La relación entre Calderón y Andrade terminó hace dos semanas. Ella actualmente está de viaje en Irlanda, mientras que él continúa con su vida deportiva en el Cajón del Maipo.