Actor de "Perdona nuestros pecados" acusó suplantación en Tinder

El actor Nicolás Oyarzún, quien interpreta al personaje de "Gerardo Montero" en la teleserie "Perdona nuestros pecados" de Mega, acusó una suplantación de identidad en la plataforma de citas Tinder con su nombre y rostro.

En su cuenta de Instagram, el actor negó que esté usando la aplicación e incluso aseguró que nunca escribiría mal su nombre (que en el perfil está sin tilde).

"¡NO SOY YO!... Me mandaron esto que anda dando vuelta en Tinder. Nunca he tenido esa App. Siempre he pensado que hay que tener ojo con esa "herramienta", no cuesta nada suplantar con un par de fotos. Además JAMÁS escribo Nicolás sin tilde", señaló Oyarzún.

Hace algunos meses, su colega Mariana di Girolamo también denunció que había una persona usando sus fotos para la aplicación, funándolo a través de las redes sociales.